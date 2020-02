Brescia, Polizia al Golgi. Uno studente con hashish negli slip

(red.) Quell’istituto era stato teatro negli ultimi tempi di una serie di episodi sospetti di spaccio di sostanze stupefacenti e portando quindi la direzione scolastica a chiedere un intervento delle forze dell’ordine. E’ quello avvenuto ieri mattina, venerdì 21 febbraio, da parte degli agenti della Polizia Locale che con l’unità cinofila hanno raggiunto l’istituto Golgi.

E proprio in quegli istanti il cellulare di uno studente 16enne iscritto a una classe prima aveva ricevuto una notifica come messaggio di chi lo avvisava che sarebbe arrivato un cane antidroga. Ma non ha fatto in tempo di disfarsi di quanto aveva negli slip. Il cane impiegato dagli agenti lo ha raggiunto e ha indugiato su di lui, portando gli agenti a perquisirlo all’esterno dell’aula di lezione.

In effetti si è abbassato i pantaloni e ha estratto dieci grammi di hashish. La droga è stata sequestrata, ma visto che è ritenuta una quantità da uso personale, per il giovane è scattata solo una segnalazione alla prefettura di Brescia come consumatore. Un altro ragazzo interessato dai controlli aveva un attrezzo per sminuzzare la droga, ma nei suoi confronti non è stato preso alcun provvedimento.