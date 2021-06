Combattere la povertà, giovedì alle 18 in incontro a Palazzo Loggia

(red.) Giovedì 10 giugno alle ore 18, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, promosso dalle cooperative «La Rete» e «Il Calabrone» in collaborazione con Nuova Libreria Rinascita si tiene l’incontro «Contrasto alla povertà: quali politiche». Un tema sempre al centro del dibattito politico, oggi ancora più urgente, ma del quale si misurano i limiti sia sul piano semantico che su quello operativo.

L’occasione di questa iniziativa è suggerita da due anniversari importanti per il terzo settore bresciano. Il Calabrone e La Rete festeggiano infatti rispettivamente 35 e 30 anni di attività nel contrastare proprio le diseguaglianze fra le persone.

A parlarne ci saranno Cristiano Gori, docente all’Università di Trento e ideatore dell’Alleanza contro la Povertà in Italia, autore del libro «Combattere la povertà» (Laterza), la vicepresidente della Fondazione Cariplo Valeria Negrini e il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. A introdurre la discussione saranno i presidenti delle cooperative La Rete e Il Calabrone Domenico Bizzarro e Alessandro Augelli.