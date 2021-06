Fanghi tossici, tre incontri con i cittadini del Movimento 5 Stelle

(red.) Tra giovedì e sabato si terrà un ciclo di incontri in presenza e online per parlare con i cittadini dell’indagine sui gessi tossici.

Giovedì 3 giugno, ore 21.00, in diretta dalla pagina Facebook dei portavoce M5S Andrea Fiasconaro e Alberto Zolezzi, si terrà il primo dibattito sul tema.

Sabato 5 giugno, alle 16 presso presso il Parco Più a Calcinato (BS) e alle 18 presso l’albergo Villa Francesca a Isorella (BS), via Statale 45, si terranno due incontri in presenza.

Al centro del dibattito l’ascolto di cittadini e comitati e le prospettive normative regionali e nazionali riguardanti la tracciabilità dei gessi, a loro volta derivanti dai fanghi di depurazione.

Parteciperanno all’incontro:

– Alberto Zolezzi, deputato M5S e membro della Commissione ecomafie alla Camera

– Claudio Cominardi, deputato M5S

– Ferdinando Alberti, consigliere regionale M5S Lombardia

– Simone Verni, consigliere regionale M5S Lombardia

– Marco Degli Angeli, consigliere regionale M5S Lombardia