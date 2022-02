All Music, al Teatro delle Ali il trio inedito Langevin-Doublet-Savoldelli

(red.) Dopo aver annunciato la presenza di Laurianne Langevin e Cyrille Doublet ad aprire la Stagione di ALL MUSIC, la programmazione musicale del Teatro delle Ali, è giunto il momento di svelare l’identità dell’artista con il quale il duo francese ha concepito in trio un nuovo progetto di concerto quale At home. Paris/New York, in scena sul palco del Teatro delle Ali sabato 26 febbraio alle 20.45.

Sarà Boris Savoldelli, tra i massimi esponenti del vocal jazz italiano nel mondo.

Con lui Langevin e Doublet hanno creato, il concerto At home. Paris/New York, in cui la presenza dei tre musicisti, legati da lunga amicizia, promette un incontro originale, ad un tempo raffinato e frenetico.

