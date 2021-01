Giovedì 14 la Badessa di Santa Giulia, Domenica 17 la Regina di Saba

(red.) Giovedì 14 gennaio, ore 20.00, sulla pagina Facebook di Fondazione Brescia Musei: “La badessa racconta”, in quattro puntate vede come protagonista un’antica badessa del monastero benedettino di Santa Giulia la quale guida alla scoperta del suo percorso spirituale e della vita che si conduceva all’interno del convento con una narrazione emozionante tra spiritualità, intrighi e rigide regole da seguire. Il primo coinvolgente appuntamento è dedicato al tema “Un tempo ero una novizia…”. A seguire: Il tempo della festa; Segreti in monastero: fatti e misfatti; Monache coraggiose.

Domenica 17 gennaio, ore 16.00, un nuovo episodio della rubrica social Quante Storie. Racconti mitici per piccoli esploratori di Musei, questa settimana l’opera “Il corteggio della Regina di Saba” di Pietro Marone, custodito nella Pinacoteca Tosio Martinengo, racconta dell’incontro molto particolare avvenuto tra la bellissima Regina di Saba e Re Salomone.