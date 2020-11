“Sostegno agli operatori culturali”: Brescia stanzia 250 mila euro

(red.) Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando “Sostegno agli operatori culturali” con il quale il Comune di Brescia stanzia 250mila euro in contributi a fondo perduto a favore delle realtà che producono e promuovono cultura in città.

Finanziato con una quota parte del fondo accantonato per le misure di sostegno economico-sociale correlate all’emergenza sanitaria da Covid-19, il bando intende fornire un aiuto ai molti e assai eterogenei soggetti, in particolare di piccole e medie dimensioni, che con la loro attività partecipano alla ricchezza dell’offerta cittadina nel campo della produzione, diffusione e formazione teatrale, musicale, coreutica, fotografica, cinematografica e, più in generale, di tutte le espressioni creative e artistiche, oltre che di promozione educativa finalizzata alla crescita della collettività.

Per un preciso intento di apertura, i requisiti di ammissibilità e i campi di attività sono ampi, mentre la documentazione richiesta è minima.

Le molteplici e complesse sfaccettature del vivace comparto culturale hanno suggerito di considerare quale elemento di valutazione e parametrazione del contributo assegnabile il volume di spesa del 2019, facilmente e inequivocabilmente dimostrabile dai richiedenti attraverso il bilancio consuntivo, uno strumento che inoltre garantisce trasparenza e oggettività. Soprattutto, si tratta di un criterio che permette di dare peso ed evidenza alla capacità operativa dei diversi soggetti in una annualità “normale”, a fronte di un 2020 contraddistinto da una forzata e spesso totale inattività.

Ciò consentirà a molti – siano essi associazioni, imprese culturali, partite iva – di poter ottenere almeno la quota base di 500 euro. L’ammontare del contributo cresce poi secondo scaglioni rapportati al volume di spesa, fino ad arrivare ad un massimo di 4.500 euro.

Si tratta dunque di un bando che sceglie di operare per il raggiungimento di un’ampia platea, anche a rischio di veder ridimensionati al ribasso tutti i contributi nel caso in cui il numero delle richieste e l’ammontare complessivo assegnabile superassero lo stanziamento disponibile.

“Per alcuni, le risorse che arriveranno con questo bando faranno la differenza, mentre per altri, ne sono consapevole, si tratterà di poca cosa” osserva la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti. “Però è qualcosa, e soprattutto vuole essere un segno tangibile del fatto che questa amministrazione riconosce agli operatori del comparto un ruolo, straordinariamente peculiare, nello sviluppo sociale ed economico della nostra comunità. Sono 250mila euro che si aggiungono all’impegno, economico ma anche organizzativo, profuso questa estate dall’Amministrazione cittadina per riportare nelle piazze, nelle sale e sui palcoscenici, in ambienti sicuri e in contesti di grande suggestione, artisti, spettacoli, scrittori”.

In maniera complementare a questa linea di indirizzo, l’Amministrazione sta già pianificando un secondo bando, previsto per i primi mesi del 2021, indirizzato alla progettazione e alla capacità di attivare contenuti innovativi e modelli gestionali sostenibili.