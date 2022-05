Nuvolera, finto carabiniere tenta una truffa: denunciato

Nuvolera. Un truffatore con un progetto di raggiro poco credibile e che, infatti, è stato subito smascherato dalla vittima, insospettita da quel carabiniere che, in divisa, ma con un tesserino palesemente sospetto, si è presentato a casa della donna per esigere il pagamento di una presunta multa comminata a Milano.

E’ successo a Nuvolera, nel bresciano, dove l’uomo, un 50enne incensurato di Concesio, ha suonato alla porta di un’abitazione, presentandosi alla 60enne proprietaria di casa come un militare di un reparto investigativo meneghino, sostenendo che la signora avrebbe dovuto immediatamente saldare una sanzione.

Insospettita, soprattutto per il fatto che non si era recata nel capoluogo lombardo da diverso tempo, la donna ha quindi chiamato il marito per un confronto e il truffatore si è quindi allontanato a bordo di un’auto, segnalata dalla stessa vittima alla stazione dei carabinieri di Nuvolento.

Gli uomini dell’Arma, grazie alle telecamere di videosorveglianza hanno rintracciato la vettura ed identificato il fasullo “collega” : dalla perquisizione domestica è emerso che il 50enne aveva diverse divise da carabiniere e poliziotto in casa, tesserini falsificati e una pistola scacciacani. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato per tentata truffa e per il possesso di distintivi contraffatti.