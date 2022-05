Brescia, pacco con la “droga dello stupro”: due arresti

Brescia. Il pacco postale, sia per l’origine che per il confezionamento, aveva insospettito gli agenti della Squadra Mobile di Brescia che, lunedì 2 maggio, durante un controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato il destinatari della spedizione, avvenuta attraverso corriere privato.

All’esito del controllo, il pacco è risultato contenere una bottiglia con un litro di sostanza liquida che le successive analisi di laboratorio, effettuate dalla Polizia Scientifica, indicavano essere Gamma Butirro Lattone (GBL), e cioè una sostanza stupefacente comunemente intesa come “droga dello stupro”. Si tratta di una sostanza, la cui assunzione (che può avvenire anche all’insaputa dell’interessato, se sciolta in bevande) implica, tra gli altri effetti inabilitanti – la perdita di capacità di autodeterminazione dell’assuntore, con conseguente possibile esposizione ad altrui condizionamenti.

Il personale della Squadra Mobile ha quindi effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione che l’uomo condivide con un coinquilino, rinvenendo altro mezzo litro di Gbl, alcune dosi di cocaina e pasticche di Ecstasy (MDMA).

I due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. L’arresto è poi stato convalidato dal Giudice, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa degli ulteriori passaggi giudiziari.