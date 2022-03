Brescia, picchiano gli agenti intervenuti per soccorrere l’amico

(red.) Tre giovani in manette ed un quarto ricercato per un’aggressione violenta ai danni di tre agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti sabato sera in centro città per soccorrere una persona che, sdraiata a terra e semisvestita, dava segni di essere in difficoltà.

Gli “amici” del ragazzo, invece di apprezzare l’interessamento delle due vigilesse in servizio, hanno reagito prima con gli insulti, poi passando alle vie di fatto, malmenando i poliziotti che hanno riportato lesioni con prognosi da tre a 10 giorni.

Grazie all’intervento di altre pattuglie e all’utilizzo dello spray urticante, la situazione è stata sedata ed i responsabili condotti al Comando di via Donegani per l’identificazione e l’arresto. Una quarta persona è sfuggita al fermo.

Il gruppetto, alle 23 di sabato, in centro città, ha reagito con fastidio all’intervento di due vigilesse che sono state spintonate, insultate e minacciate. Quando sono sopraggiunti i colleghi, il gruppetto di 30enni (già noti alle forze dell’ordine) e l’amico che stava male, un 39enne calabrese, si sono scagliati contro gli agenti, buttandoli a terra e prendendoli a calci e pugni.

Quando la situazione è stata ricomposta, i responsabili dell’aggressione sono stati fermati e tratti in arresto: devono rispondere, a vario titolo e in concorso, di resistenza, lesioni, minacce e oltraggio. Saranno processati per Direttissima lunedì mattina.