Ubriaco e senza licenza alla guida del minivan

(red.) Era alla guida di un minivan, con a bordo alcuni ragazzini delle scuole medie, con un tasso alcolemico tre volte oltre i limiti di legge. Non solo, a seguito dei controlli, è risultato anche non essere dipendente della ditta di autonoleggio del mezzo che stava guidando.

Al 43enne bresciano fermato dalla Polizia locale martedì pomeriggio in via Oberdan, in città, è stata ritirata la patente ed è stato denunciato. L’uomo, sottoposto al test dell’alcol è risultato essere positivo, con un valore di 1.49, quasi tre volte il limite fissato a 0.5. Inoltre, non aveva alcuna licenza per guidare il minibus Mercedes che stava trasportando i minorenni.

Quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo (l’uomo guidava senza avere allacciato le cinture di sicurezza, hanno subito notato un forte odore di alcol e la parlata confusa del 43enne. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test della droga e quindi, come previsto dalla legge, è stato considerato positivo.

Il minivan è stato sequestrato e le indagini proseguono per appurare anche la posizione del titolare dell’autonoleggio.