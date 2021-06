Colpevoli di omicidio in Pakistan, richiedono asilo politico a Brescia: arrestati

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 9 giugno, nell’ambito dell’attività di controllo, personale della Squadra Mobile della Questura di Brescia ha dato esecuzione a due mandati di arresto internazionale nei confronti di due fratelli pakistani, rispettivamente di 26 e 31 anni, i quali nei mesi scorsi, si erano presentati presso il locale Ufficio Immigrazione, producendo regolare richiesta di asilo politico.

Una mossa imprudente che ha indotto la Polizia di Brescia a far scattare le manette. Infatti, entrambi risultavano essere destinatari di un mandato di cattura internazionale emesso dal Giudice Distrettuale e di sessione di Gujrat (Pakistan) ai fini estradizionali, in quanto condannati all’ergastolo per omicidio.

L’episodio si è verificato in patria nel 2018 a causa di una faida familiare, nel villaggio di Dhori, Distretto di Gujrat, Muhammad dove gli arrestati, con la complicità e l’istigazione di altre persone, hanno ucciso con arma da fuoco una persona, dandosi successivamente alla fuga. I due sono attualmente ristretti presso la Casa Circondariale di Brescia.