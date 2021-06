Tenta violenza sessuale in treno ai danni di minorenne: arrestato

(red.) Nel corso della serata di ieri, martedì 8 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno tratto in arresto un uomo di 63 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia. Il provvedimento cautelare è stato emesso a conclusione di indagini eseguite dai militari, dopo un un intervento effettuato dal 3 giugno per violenza sessuale presso la stazione ferroviaria di San Zeno Naviglio.

Secondo la ricostruzione, la notte del 3 giugno è arrivata una richiesta di intervento tramite NUE 112 da parte di alcuni passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale Brescia-Parma, i quali hanno riferito che un uomo, dopo essere salito sul convoglio alla stazione ferroviaria di Brescia, ed essersi seduto accanto a una giovane, una ragazza di minore età, la molestava palpeggiandole più volte le gambe e i fianchi. L’uomo, dopo averle bloccato con un braccio la testa la baciava più volte contro la sua volontà. Fortunatamente la vittima non ha riportato lesioni e il tempestivo intervento dei militari ha consentito di porre in sicurezza la ragazza e identificare compiutamente l’aggressore non appena sceso dal treno. Le attività di indagine prontamente poste in essere dagli investigatori, hanno permesso di raccogliere elementi probatori a sostegno di quanto accaduto. L’Arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Brescia.