Montichiari: non rispetta misure anti-covid, guai per un’autoscuola

(red.) La scarsa attenzione all’attuale emergenza sanitaria e ai pericoli che ne derivano, in totale indifferenza alle normative a contrasto, ha procurato al gestore di un’autoscuola in Montichiari e ai suoi 28 clienti le conseguenti sanzioni amministrative. Dovranno cosi pagare una multa tutti i frequentanti del corso per la patente CQC in quanto non rispettavano le disposizioni sul distanziamento sociale all’interno dell’aula.

Infatti, nella giornata di sabato scorso i carabinieri di Montichiari, nel corso dei normali controlli, hanno notato all’esterno dell’autoscuola, durante una pausa dalla lezione, alcune persone sostare. Entrati all’interno, vi hanno trovato una sala piena di frequentanti senza che fossero attuati in modo corretto le norme sulla prevenzione al covid. L’autoscuola è stata segnalata alla prefettura di Brescia per i provvedimenti di competenza.