Mantova, tenta di scambiare online bici rubata. Bresciano nei guai

(red.) E’ andata male a un bresciano di 33 anni che nei giorni precedenti a lunedì 16 novembre ha tentato di rifilare una bicicletta rubata in cambio dell’acquisto di un’altra proposta da un inserzionista attraverso un annuncio online. E per lui, scoperto l’inghippo, è scattata una denuncia per ricettazione da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Mantova. Tutto era partito nel momento in cui il bresciano aveva contattato in privato un utente che metteva in vendita una due ruote usata.

E lo stesso 33enne aveva proposto di mettere in campo la “propria” bici del valore di 1.500 euro, con l’aggiunta di altri 270 euro in contanti. Tuttavia lo stesso inserzionista ha poi postato la foto di quella bicicletta all’interno di un gruppo social verificando che un membro del gruppo si era visto rubare proprio quella due ruote.

Ogni elemento, dalla forma al numero di telaio, coincideva e per questo motivo sono stati allertati i carabinieri. L’inserzionista, d’accordo con i militari, ha accettato l’incontro con il bresciano truffatore e in quel momento è scattata la denuncia. La bicicletta rubata è stata poi restituita al suo proprietario.