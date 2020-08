Agricoltore di Monticelli schiacciato dal trattore

(red.) La tragedia è avvenuta nella serata di sabato sulle colline della località Gaina di Monticelli Brusati, zona Est della Franciacorta a sud del Lago d’Iseo. Un anziano agricoltore è rimasto sotto il proprio trattore che si è ribaltato in un campo scosceso, perdendo la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21,30 e sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Franciacorta, i Vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Gardone Val Trompia. Per Giuseppe Manessi, che in paese chiamavano «Ciotta», purtroppo non c’è stato niente da fare.

Secondo la prima ricostruzione l’uomo era uscito dopo le 19 da casa per raggiungere il suo campo guidando il trattore. Voleva innaffiare le proprie piante di ulivo, in vista di una raccolta che promette bene.

Tuttavia mentre si trovava tra gli arbusti l’agricoltore ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato a fianco del sentiero, scivolando per una piccola scarpata. L’anziano purtroppo è rimasto sotto il mezzo ed è stato schiacciato dal pesante mezzo agricolo.