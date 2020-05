Misure anti coronavirus, questura blocca manifestanti di estrema destra

(red.) Nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del covid-19, anche in questo fine settimana, la Questura di Brescia ha attuato un dispositivo di prevenzione nel centro storico, per prevenire eventuali estemporanee iniziative che potessero dar luogo a pericolose forme di assembramento. Proprio grazie alle misure poste in essere, nel pomeriggio di sabato, gli agenti della DIGOS sono riusciti ad intercettare un gruppo di persone, tutte appartenenti ad un movimento politico di estrema destra, che avevano intenzione di manifestare. Le 13 persone, che si erano radunate nella zona della Poliambulanza, sono state tutte sanzionate in violazione alle attuali normative a tutela della salute pubblica.

Al momento dell’individuazione, il gruppo aveva manifestato l’intenzione di recarsi verso il centro storico. Al termine delle operazioni di notifica delle contravvenzioni, gli stessi si sono allontanati senza ulteriori problemi.

I controlli, disposti dal Questore di Brescia, proseguiranno anche nei prossimi giorni con la finalità di scongiurare situazioni di rischio per la salute della cittadinanza, per non vanificare gli sforzi fatti finora per debellare la diffusione del virus.