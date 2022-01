Prosegue la Fiera del Bianco di Fibra 1, occasioni con il 70% di sconto

(red.) Con l’arrivo del nuovo anno si ha sempre voglia di novità. Fibra 1 lo sa perfettamente, e a gennaio ha organizzato la Fiera del Bianco all’interno del proprio negozio di Piazza Garibaldi 1 a Brescia.

Sono, infatti, numerose le occasione a disposizioni dei clienti, con sconti che possono raggiungere il 70% su prodotti di altissima qualità. A disposizione ci sono decine di articoli per la casa delle migliori marche, con un occhio di riguardo per la biancheria, la notte e il buon sonno. Ci sono poi anche i reparti dedicati al tessile e all’arredo, con una vasta scelta di tappeti e tende su misura, e la zona dedicata ai più piccoli, dove si possono trovare occasioni esclusive per i bambini e il loro sonno. Tante offerte anche sul negozio virtuale.

DOVE SIAMO

Piazzale Garibaldi 14

25126 — Brescia

ORARI NEGOZIO

Lunedì: 15.00 – 19.00

Mar. – Ven.: 09.30 – 12:30 / 15.00 – 19.00

Sabato: 09.30 – 12.30 / 15.00 – 19.30

CONTATTI