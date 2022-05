Brescia, vecchie ruggini tra vicini: scoppia la rissa a bastonate

Brescia. Vecchie ruggini e dissapori tra vicini di casa sarebbero all’origine della lite, diventata poi rissa violenta, avvenuta nella serata di lunedì in via della Valle, a Brescia.

A venire alle mani quattro uomini di origine straniera, tra cui un 17enne. Gli altri tre hanno un’età compresa tra i 39 ed i 45 anni.

Dalle parole, in breve tempo, il litigio è passato alle mani, con l’utilizzo di bastoni recuperati per strada con i quali i quattro contendenti si sono feriti reciprocamente, fortunatamente non in modo grave. Per una persona si è reso necessario il ricovero al Sant’Anna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Brescia che stanno appurando la dinamica della lite e le eventuali responsabilità dei contendenti.