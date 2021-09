Al Marenzio concerto “In viaggio con Giancarlo”

(red.) In collaborazione con il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, sabato 18 settembre alle 17, nel Salone da Cemmo del Conservatorio, in Piazzetta A. Benedetti Michelangeli 1, si tiene l’appuntamento intitolato “In viaggio con Giancarlo”, presentazione del cd dedicato alle “Sonate per pianoforte”del compositore bresciano Giancarlo Facchinetti.

A lungo rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, nel fine settimana si terrà la presentazione del disco con la registrazione integrale del ciclo delle cinque “Sonate per pianoforte” di Giancarlo Facchinetti, eseguite dai pianisti cui tre di esse sono state dedicate: Gerardo Chimini, Alberto Ranucci e Ruggero Ruocco.

L’appuntamento sarà introdotto da Cristina Baldo, già docente del Conservatorio, che presenterà brevemente la figura e l’opera del Maestro Facchinetti.

Seguirà la presentazione vera e propria del disco, moderata da Andrea Faini, autore della nota introduttiva alle Sonate presente sul libretto del cd, che intervisterà i tre interpreti.

Ciascuno di loro eseguirà inoltre la Sonata che gli fu dedicata da Facchinetti: Alberto Ranucci la seconda, Ruggero Ruocco la terza e Gerardo Chimini la quarta.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili, con obbligo di Green Pass.

Per ulteriori informazioni, scrivere a: associazionefacchinetti@gmail.com