Brescia, ordinanza sui parchi chiusi anche nel weekend pasquale

(red.) Nel fine settimana pasquale da domani, sabato 3, fino a lunedì 5 aprile di Pasquetta a Brescia città resteranno chiusi al pubblico i parchi Castelli, Campo Marte, Delle Stagioni, Ducos 1 e 2 e quello di Sant’Antonino. E resterà anche il divieto di consumare cibo e bevande in centro storico dalle 10 alle 22. Sono misure, quelle ribadite ieri, giovedì 1 aprile dal sindaco Emilio Del Bono in conferenza stampa, che andranno avanti fino a quando l’emergenza sanitaria non allenterà la morsa.

In occasione dello stesso punto stampa era presente anche il comandante della Polizia locale Roberto Novelli che ha fornito alcuni numeri sui controlli effettuati. Dal 22 al 28 aprile sono state esaminate 485 persone, di cui 63 sanzionate e 199 esercizi commerciali controllati, di cui 6 multati.