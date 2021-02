Siete under 35 e avete un’idea? Ecco il bando per trovare la sede

(red.) AAA inquilini cercansi. Purché siano giovani, creativi e ricchi di iniziativa. È online la terza edizione del bando “Makers Hub Brescia 2021-2022” che mette a disposizione dieci ottimi spazi all’interno del Palazzo Martinengo Colleoni per accogliere aspiranti imprenditori under 35 nel campo dell’artigianato, dell’arte e del design. Le sale ospiteranno per un anno a titolo gratuito imprese esordienti e saranno uno strumento concreto per promuovere e incentivare l’imprenditorialità giovanile e l’occupazione, sostenere la crescita delle attività, sviluppare idee e proposte innovative.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto corale che coinvolge diversi enti e istituzioni unite con l’obiettivo di rivitalizzare il Palazzo Martinengo Colleoni, divenuto, a partire dal 2016, la residenza di Mo.Ca-Centro per le nuove culture.

Il Bando è un mezzo per alimentare la nuova vocazione della storica sede del Tribunale di Brescia trasformato, sotto la regia del Comune, della Fondazione Asm e di Brescia Infrastrutture, in una fucina di idee, in un laboratorio urbano dove far germogliare progetti e condividere l’arte nelle sue molteplici espressioni.

Ma è anche l’occasione per i giovani di sperimentare le potenzialità della propria idea imprenditoriale e di vivere un’esperienza unica di confronto, condivisione e contaminazione partecipando collettivamente a costruire il futuro della città.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 marzo agli indirizzi di posta elettronica indicati nel Bando che si può scaricare dal sito di Brescia Infrastrutture. Unici requisiti richiesti: una buona idea e voglia di mettersi alla prova.