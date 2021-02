Brescia, “sono positivo” e si chiude nel bagno del treno: denunciato

(red.) Ieri mattina, mercoledì 24 febbraio, alla stazione ferroviaria di Brescia si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polfer per quanto stava accadendo in quei minuti all’interno di un convoglio di un treno regionale. Infatti, un cittadino straniero si è barricato per diversi minuti all’interno di un bagno e brandendo un foglio sostenendo di essere positivo al Covid.

In realtà gli stessi agenti hanno poi scoperto che quel foglio non era altro che una ricevuta di un tampone che l’uomo aveva effettuato il giorno precedente. E l’esito era risultato per fortuna negativo. Sul posto, oltre alla Polizia ferroviaria sono giunti anche i vigili del fuoco. La situazione si è poi risolta con una denuncia a piede libero per procurato allarme.