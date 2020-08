Brescia, giovane aggredito da due che poi scappano in auto

(red.) Nella tarda serata tra sabato 1 e ieri, domenica 2 agosto, un’ambulanza di Brescia Soccorso e una pattuglia degli agenti della Polizia Locale si sono mossi verso via Marsala, nel centro storico cittadino, dopo la segnalazione di un’aggressione. In effetti un 29enne sudamericano era stato ferito alla testa e, come lui ha rivelato agli inquirenti, a colpirlo sarebbero stati due individui che poi sarebbero fuggiti a bordo di una Mercedes.

Sembra che la vittima sia anche riuscita a raccogliere alcuni numeri di targa, ma insufficiente per risalire alla vettura. Il giovane è stato soccorso in codice giallo, ma non ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. L’attenzione si sta concentrando sulla ricerca dell’auto e degli aggressori.