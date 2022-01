Cologne, rifiuti abbandonati: quattro denunce

(red.) Da almeno sei mesi conferivano i loro rifiuti edili in un bosco di Cologne, nel bresciano.

A scoprire l’illecito ambientale la Polizia Locale di Monte Orfano che, avvalendosi anche dei droni, ha individuato la discarica abusiva e, avviate le indagini, è risalita ai responsabili. L’abbandono è stato individuato nella zona di via Peschiera dove erano stati conferiti, su un’area di 200 metri quadrati, materiali da risulta edile, ma anche plastica, pneumatici, legna di scarto, segatura, materiale ferroso.

E’ emerso che una ditta edile di Manerbio aveva affidato ad una azienda della Bergamasca lo smaltimento dei rifiuti prodotti, ma che quest’ultima gettava, con il consenso dei proprietari del terreno, le scorie nel campo di via Peschiera.

Quattro le persone denunciate: un 55enne di Erbusco ritenuto responsabile del conferimento illegale, i titolari del terreno utilizzato come discarica e anche i due rappresentanti legali delle aziende coinvolte. Per gli indagati si prospetta un procedimento penale e una sanzione fino a 26mila euro.

Il 55enne indagato si è recato al Comando della Locale a bordo di un camion colmo di rifiuti edili di cui non ha saputo giustificare la provenienza, aggravando così la propria posizione.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale contaminazione del suolo e delle falde.