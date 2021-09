Friday for future è tornato per le strade di Brescia

(red.) Erano più di 5mila i ragazzi bresciani che questa mattina, aderendo all’invito di Friday for future, hanno sfilato in città partendo da piazza Arnaldo e arrivando fino a piazza Duomo per testimoniare il proprio impegno contro il cambiamento climatico, per l’ambiente, per la transizione ecologica. Friday for future, movimento nato dalle azioni di Greta Thumberg, cerca di influenzare le scelte individuali dei cittadini e quelle dei governi.

Adesso tutti parlano di clima, dicono i ragazzi di Friday for future, ma non basta sentirne parlare. Vogliamo azioni, e le vogliamo ora. È troppo pretendere un futuro vivibile?