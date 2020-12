Confagricoltura, un corso per la vendita di prodotti fitosanitari

(red.) L’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia organizza un corso che consente di ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento all’attività di vendita di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dalle Linee guida di applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari indicato all’interno del DGR 1376 dell’11/03/2019. Il corso, erogato in modalità e-learning, è finalizzato alla prima abilitazione alla vendita e al relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale.

Per parteciparvi è indispensabile rispettare i seguenti requisiti d’ingresso: aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; ed essere in possesso del diploma o di una laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. Durante le lezioni online, organizzate in modo sincrono e asincrono, verrano affrontate tematiche legate ai prodotti fitosanitari come legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi; adempimenti e comunicazioni; gestione e sicurezza locali di vendita; stoccaggio, manipolazione e tracciabilità dell’uso; pericoli e rischi per l’ambiente.

L’intero corso si svolgerà dal 14 gennaio al 12 febbraio 2021 con una durata complessiva di 25 ore per il rilascio dell’abilitazione, mentre 12 ore per il solo aggiornamento. Il termine delle adesioni è fissato il 7 gennaio 2021. A conclusione del percorso (solo per il primo rilascio) è previsto un esame e verrà rilasciato l’Attestato abilitante, valido 5 anni dalla data di emissione e riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare via e-mail la segreteria all’indirizzo di posta elettronica eapral@confagricolturalombardia.it oppure telefonicamente al seguente numero 02/78612751.