“Pedalata in rosa” a Ponte di Legno aspettando la tappa del Giro

Ponte di Legno. Mercoledì 25 maggio 2022 la 17esima tappa del Giro d’Italia parte da Ponte di Legno. Per preparare l’evento, domenica 22 maggio viene organizzata una Pedalata in rosa in Val Sozzine aperta a tutti. Questo il programma:

Ore 15.00 ritrovo presso Bike Park alla partenza della Cabinovia: consegna t-shirt e pedalata lungo la ciclabile della Val Sozzine.

Ore 16.30 Arrivo al campo da calcio presso l’Oratorio. Musica, animazione e merenda per tutti.