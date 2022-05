Palazzolo, apertura straordinaria per il Museo Marzoli

Palazzolo sull’Oglio. Un evento unico, alla scoperta del cammino pluricentenario di una delle ditte che hanno fatto la storia della città di Palazzolo sull’Oglio. Domenica 22 maggio (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), la manifestazione di turismo esperienziale palazzolese Le Meraviglie delle Terra del Fiume ospiterà l’apertura straordinaria del Museo Marzoli. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Marzoli stessa, con il prezioso contributo dell’ex dipendente – e oggi curatore museale – Piergiorgio Marini.

Tra macchinari tessili, antichi strumenti, documenti storici, manoscritti e cimeli risalenti alla Prima Guerra Mondiale, sarà possibile effettuare un tour che guiderà il visitatore lungo la storia dell’azienda, scoprendo le tappe di un lungo cammino che – grazie alle sue maestranze e le sue tecnologie – hanno fatto di Marzoli un riferimento mondiale nel suo settore.

Non solo. Questa giornata sarà anche un’occasione speciale per osservare da vicino la tecnologia odierna di Marzoli, grazie alla possibilità di visitare la Testing Room in cui sono esposti i macchinari quotidianamente utilizzati per sviluppare e testare le nuove soluzioni.

Del resto, Marzoli – fondata nel 1851 e parte del Gruppo Camozzi dal 1999 – è uno dei principali produttori mondiali di macchine tessili ed uno dei maggiori brand a livello europeo per la realizzazione della linea completa di macchinari per l’apertura, la preparazione e la filatura di

fibre a taglio cotoniero, fondendo la sua storia con quella meccanotessile italiana.

Nata e cresciuta in uno dei distretti tessili più importanti d’Europa, nel corso dei suoi 170 anni di attività, Marzoli ha sempre lavorato in sinergia con i più importanti creatori di tessuti, maturando competenze uniche per la messa a punto di soluzioni innovative che sono state esportate in tutto il mondo quale modello di efficienza produttiva, flessibilità e qualità.