Il pianista Giuseppe Albanese al Palazzo della Cultura di Cellatica

Cellatica. Per «Festival e Dintorni – Concerti in provincia», domenica 1 maggio alle 20 al Palazzo della Cultura di Cellatica appuntamento con il pianista Giuseppe Albanese che propone un programma che spazia dalla Suite da «L’uccello di fuoco» di Igor Stravinskij nella trascrizione per pianoforte di Guido Agosti, alle Parafrasi di Sergej Rachmaninov di «Liebeslied» e di «Liebesfreud» di Fritz Kreisler e infine, dopo due Sonate di Aexandr Scrjabin, il capolavoro di Ravel «La Valse».

Biglietto 10 euro, 5 per i residenti a Cellatica. Si può acquistare scrivendo a biglietteria.brescia@festivalpianistico.it oppure prima dello spettacolo all’ingresso.