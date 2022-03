Gavardo, “Arcieri per un giorno al Mavs”

(red.) Ritornano gli appuntamenti domenicali del Museo Archeologico della Valle Sabbia riservati ai più piccini.

Domenica 6 marzo, nella sede di piazza San Bernardino a Gavardo (Brescia) si potrà fare un viaggio a ritroso nell’Età del Rame in occasione dell’evento “Arcieri per un giorno al MAVS”.

Dopo un percorso didattico durante il quale verrà illustrato il ruolo rivestito dagli arcieri nelle società del passato, i visitatori seguiranno un laboratorio creativo tematico, a partire da alcune delle testimonianze materiali dell’Età del Rame che è possibile ammirare nelle vetrine del museo.

Sono previsti due turni, rispettivamente dalle ore 15 e dalle 16,30.

L’iniziativa, curata dal servizio didattico del Mavs, in collaborazione con le operatrici de La Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è riservata ai bimbi dai 5 agli 11 anni, accompagnati.

La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi telefonando al numero 0365.371474 (entro venerdì, dalle 9:30 alle 12:30), inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it, oppure tramite il link al form presente sul sito web del Mavs.

L’accesso in museo per gli adulti accompagnatori avverrà tramite il controllo del regolare green pass rafforzato.