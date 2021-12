Gavardo, al Museo archeologico un viaggio nel tempo per i bambini

(red.) Nell’ambito della rassegna “Mavs for Kids”, il ciclo di iniziative dedicate ai piccoli archeologi del Museo Archeologico della Valle Sabbia, domenica 12 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:00 presso la sede di Piazza San Bernardino 5 a Gavardo (Bs), è in programma lo speciale evento “Il mio viaggio nel tempo al Lago Lucone”, che consisterà nel racconto di alcune storie ambientate presso l’omonimo sito palafitticolo, secondo la tecnica Kamishibai (letteralmente “spettacolo teatrale di carta”), antico metodo narrativo giapponese adoperato dai cantastorie come efficace sistema per l’animazione alla lettura.

Successivamente i partecipanti parteciperanno ad un laboratorio di disegno per creare un piccolo libro illustrato delle loro storie ambientate sulle rive del lago Lucone.

L’iniziativa è stata concepita dal servizio didattico del Mavs in collaborazione con l’illustratrice Alessia Arti che ha già collaborato con il museo per un simile progetto didattico.

L’attività, per cui è previsto un costo di 4 euro per partecipante, è rivolta ai bimbi dai 6 agli 11 anni accompagnati. Sarà richiesto il Green Pass per gli accompagnatori. La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi contattando il museo al numero 0365.371474 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:30) o inviando una mail all’indirizzo: info@museoarcheologicogavardo.it.