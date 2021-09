Gardone, al Vittoriale la “Clitemnestra” di Luciano Violante

(red.) Calato il sipario sulla decima edizione del “Festival Tener-a-mente”, la stagione estiva all’anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) si chiude venerdì 17 settembre, alle 21, con lo spettacolo, organizzato dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, “Clitemnestra”, scritto da Luciano Violante e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, con la regia di Giuseppe Dipasquale e l’interpretazione di Viola Graziosi, premio “Actress of Europe” 2020 per Offelia Suite.

Violante, ex magistrato e accademico da tempo studioso del mito classico e del suo messaggio alla modernità, ha dato vita a un testo poetico di grande bellezza che si interroga sul destino della regina di Micene: assassina di suo marito Agamennone, autore dell’ingiusto sacrificio della figlia Ifigenia, Clitemnestra uccide per vendetta o per giustizia?

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà in Auditorium. Si ricorda che, come da normativa vigente, per assistere allo spettacolo è necessario esibire il Green Pass.