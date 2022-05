“Freddie Green & Joe Pass”, ritratti in jazz alla Cascina Parco Gallo

Per la rassegna “Ritratti in jazz”, giovedì 19 maggio alle ore 20,30 nella sala ristorante della Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) è in programma “Freddie Green & Joe Pass“. Michele Gentilini, chitarra – Giovanni Colombo, pianoforte.

Omaggio a due maestri a sei corde delle note blu.

Informazioni e prenotazioni: info@cielivibranti.it oppure 328 5897828.