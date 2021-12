A Brescia la Vita Nuova di Dante del Circuito Contemporaneo

(red.) Il prossimo appuntamento con Circuito Contemporaneo a Brescia porta in scena Vita Nuova, uno spettacolo di prosa e acrobatica aerea liberamente tratto dal celebre Vita Nuova di Dante Alighieri.

La Vita nuova è l’opera giovanile di Dante, quella sua favola intrisa di prosa e poesia caratterizzata dall’incontro/scontro personale con l’Amore, che il poeta imparerà qui a conoscere sulla propria pelle. C’è un Dante inesperto, adolescente, che prova a crescere e ad amare: cade, si rialza, a volte ricade, intanto scrive, chiede consigli, canta; e, come ogni ragazzo, è confuso, perché un giorno una Beatrice è entrata nella sua vita e ha scombussolato praticamente tutto. Incarnato dall’attore, apparirà come un menestrello di

strada armato di voce, chitarra e necessità di raccontare, cantare e rivivere una storia assieme ai pellegrini di passaggio (gli spettatori), perché teme che la luce che gli aveva illuminato la strada, e che potrebbe illuminare quella di tutti, si sia spenta per sempre.

La Vita nuova è un prosimetro, ossia un’opera che alterna versi e prosa; questa

caratteristica verrà tradotta teatralmente grazie alla compresenza in scena dell’attore e dell’artista aerea, i quali svilupperanno il loro rapporto secondo opposte e incidenti dimensioni, quella orizzontale l’uno, quella verticale l’altra; dimensioni che, talvolta, si incontreranno fino a contaminarsi tra loro. Lo spettacolo, seguendo la natura stessa dell’opera di Dante, giocherà con l’incontro tra la dimensione poetica e quella più prosaica; si alterneranno così momenti extraordinari in cui dominerà la musicalità della poesia e

l’elevazione spirituale (attraverso la metafora degli attrezzi aerei), a momenti di contatto concreto, quotidiano con il pubblico, quasi da spettacolo di strada, che talvolta farà dell’innamorato protagonista una sorta di clown, che, ridicolo come tutti gli innamorati, dovrà far fronte alle situazioni che gli si porranno davanti.

Lo spettacolo danzerà così tra momenti di acrobatica aerea e atti più puramente teatrali, tra l’astrazione musicale-canora, legata alle parole in versi e alle visioni del poeta, e un linguaggio contemporaneo, in un confronto diretto col pubblico, per provare a lasciare nei pellegrini di passaggio le emozioni, i dubbi e i pensieri amorosi e giovanili, raccontati in

quest’opera dal sommo poeta.

L’appuntamento è per venerdì 3 dicembre, alle 21 a Brescia, presso il Teatro Chiostro San Giovanni. Biglietto unico 8 euro. Per info e prenotazioni: 333 2535576; prenotazionichronos3@gmail.com

Prenotazione e green pass obbligatori.