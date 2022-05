Brescia, blogger 40enne adesca sul web minorenne: arrestato

Brescia. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale a danno di minori e produzione di materiale pedopornografico. L’indagato è un 40enne che vive nella Bassa Bresciana, di professione blogger, arrestato dopo un’indagine dei carabinieri scattata su denuncia della madre di una 13enne che l’uomo avrebbe adescato sul web e con cui avrebbe poi intrecciato una relazione sessuale, consumata nella casa della ragazzina, quando i genitori di lei erano assenti per lavoro.

A far scattare l’inchiesta il ritrovamento, da parte della mamma della minorenne, di alcune foto hard sul cellulare della ragazzina che avrebbe poi ammesso la relazione con l’uomo molto più grande di lei, conosciuto on line e poi incontrato in più occasioni, per diversi mesi, nell’abitazione di famiglia, in un paese non distante da quello in cui vive il blogger.

Secondo l’accusa il 40enne avrebbe anche girato alcuni filmati e scattato foto durante gli incontri con la minorenne. Ancora in corso le verifiche per appurare se il materiale sia stato anche diffuso in rete.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo che ha impugnato il provvedimento di carcerazione.