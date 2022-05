Abusi sulla figlia e sulle figliaste: in manette un 38enne

Gardone Valtrompia. E’ stato arrestato dai carabinieri di Gardone Valtrompia (Brescia) un 38enne accusato di violenza sessuale sulla figlia minorenne e sulle due figliastre di 18 e 20 anni.

Una vicenda drammatica emersa nel corso di un colloquio sostenuto con una psicologa dalla 16enne, ospite di una comunità protetta per una serie di problematiche familiari. Parole analoghe a quelle espresse dalle sorelle, nate da una relazione precedente della madre delle tre ragazze.

Approfittando della situazione di fragilità della ragazzina, l’uomo avrebbe abusato sessualmente della figlia per diversi mesi. Raccogliendo questa testimonianza e confrontandola con le deposizioni rilasciate dalle sorelle più grandi, sono scattate le manette ai polsi del 38enne, per il quale è stata disposta la misura dei domiciliari, ma in un’abitazione diversa da quella delle giovani.

Accuse pesantissime per le quali e indagini proseguono al fine di raccogliere altri elementi legati agli episodi raccontati dalle ragazze già maggiorenni che, pur vivendo altrove, frequentavano comunque la casa paterna. La madre delle ragazze non si sarebbe accorta di nulla.