Maltrattata e abusata: minorenne porta in tribunale i genitori

Brescia. Ha portato in tribunale i genitori, colpevoli, in base alla denuncia presentata dalla ragazza, all’epoca dei fatti 15enne, di averla maltrattata, tenuta segregata in casa e costretta a subire una visita ginecologica per verificare che fosse ancora illibata.

Accuse pesantissime quelle che hanno portato alla sbarra padre e madre 40enni di origine marocchina: sono infatti chiamati a rispondere di maltrattamenti e la donna, anche, di violenza sessuale.

La presunta vittima, ora 17enne, è da due anni ospitata in una casa famiglia ed ha interrotto i rapporti con i familiari.

Le violenze sarebbero scaturite dalla relazione che la minorenne aveva allacciato con un ragazzo italiano di 19 anni. I fatti risalirebbero, secondo quanto denunciato dalla ragazzina, al 2020, quando inizia la relazione tra i due ragazzi, entrambi residenti in un paese della Bassa Bresciana.

La famiglia della 15enne si sarebbe opposta alla relazione perchè il 19enne è italiano e così i due ragazzi hanno tenuto all’oscuro i genitori di lei che, tuttavia, a causa di una foto pubblicata sui social, vennero a conoscenza del “fidanzamento”.

Inutili i tentativi del 19enne di chiarire la situazione con il padre della ragazza che, secondo le testimonianze, lo avrebbe non solo cacciato di casa, ma anche minacciato di morte, tanto da richiedere, in un’occasione, l’intervento dei carabinieri.

Da quel momento, secondo la denuncia della minore, i genitori incominciarono a picchiarla, a limitare le sue uscite e la madre arrivò anche a costringerla a subire una visita intima per verificare che fosse ancora vergine. Un gesto che spinse la 15nne a tentare di fuggire di casa insieme con il fidanzato. Tentativo interrotto con violenza dal fratello della giovane. A quel punto i carabinieri condussero la ragazza in una comunità protetta per minori.

La madre si è difesa affermando che il ragazzo italiano non le era gradito perchè troppo grande per la figlia e di non avere mai picchiato la ragazza che, di sua volontà, le avrebbe mostrato le parti intime per dimostrare che non aveva ancora avuto rapporti sessuali.

Il processo è stato aggiornato al 4 ottobre.