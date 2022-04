Brescia, picchia padre e sorella per i soldi: 50enne in manette

Brescia. In stato di forte alterazione psico-fisica un 50enne residente a Brescia ha minacciato e maltrattato padre e sorella, a cui chiedeva insistentemente del denaro.

L’uomo, all’arrivo della polizia, ha opposto resistenza ed è stato arrestato e tradotto in carcere in attesa del processo. L’episodio è avvenuto venerdì.

Diversi poi gli interventi effettuati dalla Questura di Brescia sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti: gli agenti del Commissariato Carmine sono intervenuti in città dove, a seguito di un controllo, hanno fermato uno straniero 60enne mentre cedeva cocaina ad un acquirente. Lo spacciatore è stato deferito in stato di libertà, mentre l’assuntore è stato sanzionato. Due 40enni stranieri sono stati sorpresi con dosi termosaldate contenenti cocaina e marijuana e denaro contante, presunto provento dell’attività di spaccio. I due sono riusciti a fuggire prima dell’identificazione, tentando inoltre di disfarsi degli ovuli, ma sono stati immediatamente fermati e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.