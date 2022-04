Chiari, aggressione e insulti razzisti ai titolari del bar Stazione

Chiari. Aggressione violenta, con ingiurie a sfondo razzista, ai danni dei gestori, di nazionalità cinese, del Bar stazione di Chiari, nel bresciano.

Un episodio per il quale, al momento, i responsabili non sono ancora stati identificati.

E’ successo attorno alle 9 di domenica 10 aprile, quando, nel locale che si trova nella stazione ferroviaria, sono entrati due uomini che hanno chiesto un caffè alla barista.

Poi, improvvisamente, hanno rovesciato e lanciato uno dei tavolini per le consumazioni all’indirizzo dell’altro giovane barista, ferendolo al volto. L’uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in una ventina di giorni. Non paghi, i due aggressori hanno insultato e proferito insulti razzisti e a sfondo sessuale nei confronti della barista che ha allertato le forze dell’ordine.

I due soggetti sono quindi fuggiti, ma, appena i carabinieri si sono allontanati, hanno fatto ritorno nel locale, come nulla fosse. A quel punto la barista li ha allontanati ed i due sono saliti su un treno, facendo perdere le proprie tracce.