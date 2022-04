Brescia, 17enne stuprata nel parcheggio del Paradiso

Brescia. Violentata nel parcheggio del locale dove, con gli amici, stava festeggiando un compleanno.

E’ accaduto a Brescia, in via Casotti, all’esterno della discoteca Paradiso, sabato notte.

Vittima della violenza una 17enne, aggredita e stuprata da un 20enne che aveva conosciuto la sera stessa. Il giovane, magrebino, è stato individuato ed arrestato subito dopo dalla polizia, mentre si trovava ancora nel locale, ed è stato tradotto al carcere di Canton Mombello.

La minorenne (compirà la maggiore età fra qualche giorno), sotto choc per l’accaduto, non ha saputo fornire tutti i dettagli relativi all’episodio, ma gli amici, ad un certo punto, non vedendola più in pista, sono usciti nel parcheggio trovandola in lacrime e seminuda.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto, oltre ai sanitari per gli accertamenti medici sulla 17enne anche le squadre Volante e Mobile della questura di Brescia che hanno intercettato il 20enne prima che potesse allontanarsi in auto. La stessa vettura sulla quale la 17enne pare fosse salita con il ragazzo il quale, di fronte al rifiuto di avere un rapporto sessuale, ha aggredito la ragazzina, abusando di lei.

La giovanissima è stata accompagnata in ospedale dove è stata visitata e medicata e dove sono state effettuate tutte le analisi del caso e dove poi è stata raggiunta dai genitori, sconvolti per l’accaduto.