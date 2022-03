In cella per violenza sulla moglie, condannato per abuso sulla figlia

(red.) Un 40enne bresciano, già da tre anni in carcere a Pavia per una condanna per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato giudicato dal tribunale di Brescia, Seconda sezione penale, ad altri sei anni e mezzo di reclusione per avere abusato della figlia, ora 19enne.

l’uomo, all’epoca dei fatti, il 2014, alcolizzato, aveva abusato della ragazzina quando, in preda all’alcol, si era trovato a casa da solo con la figlia.

La giovane non aveva raccontato nulla fino a che, in crisi con il fidanzato, si era rivolta ad un’assistente sociale raccontandole l’episodio subito anni prima, durante l’infanzia.

Raccolta la testimonianza della giovane, ritenuta credibile, la sentenza contro l’uomo.