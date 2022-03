Brescia, l’ex le ruba le chiavi di casa: “Temo per me e le mie figlie”

(red.) L’incubo durava dal 2020, da quando aveva allacciato una relazione sentimentale con un senegalese di poco più grande di lei, una 30enne di origini mauritane, che, da allora, non aveva più pace. Prima, durante la storia “d’amore” era stata più volte picchiata e minacciata, ma non aveva mai sporto denuncia nei confronti del compagno, per paura di ritorsioni. Quando poi, stanca della situazione, aveva deciso di troncare con lui erano iniziate le azioni persecutorie, con telefonate continue e quotidiane e tentativi di sottrarle gli oggetti personali ed il passaporto.

L’ultimo episodio la notte tra sabato e domenica quando la 30enne africana si è presentata al comando di via Donegani della Polizia Locale di Brescia per denunciare che l’ex fidanzato l’aveva attesa sotto casa e le aveva rubato la borsetta con le chiavi dell’appartamento e tutti i suoi documenti. Disperata, la 30enne si è quindi rivolta agli agenti a cui ha raccontato il passato turbolento della relazione, conclusasi nel mese di febbraio, e di temere per la propria incolumità e per quella delle sue due figlie.

I poliziotti hanno fatto scattare il codice rosso per la donna e per le sue figlie, attivando i servizi sociali, mentre il senegalese è stato rintracciato e denunciato per stalking e rapina.