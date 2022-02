Mairano, malmenato da un ragazzino: le scuse dei genitori

(red.) Sarebbe stato individuato il ragazzino che, sabato scorso, ha aggredito a pugni l’avventore di un bar a Pievedizio, frazione di Mairano (Brescia), “reo” di avergli chiesto di liberare il bagno da tempo occupato da un gruppo di giovanissimi. Alla richiesta garbata dell’uomo, il 17enne, che vive in paese, ha reagito con violenza, tempestandolo di botte e causandogli ferite poi medicate al pronto soccorso. La vittima del brutale pestaggio ha sporto denuncia ai carabinieri.

Dopo che si è diffusa, in paese, la notizia dell’accaduto, i genitori del minorenne, che non ha precedenti, si sono recati a porgere le scuse all’uomo picchiato e al barista, che, a sua volta, intervenendo per sedare la furia del giovane, era stato malmenato e minacciato.

Scuse sicuramente apprezzabili, ma che probabilmente non fermeranno il corso della giustizia.