Mairano, preso a pugni in un bar da un ragazzino

(red.) Un episodio di violenza che ricalca, in modo quasi identico, quello avvenuto nel centro di Brescia nel fine settimana scorso in cui un uomo è stato picchiato brutalmente all’esterno di un locale dopo avere chiesto ad alcune ragazze di liberare la toilette che stavano occupando in modo prolungato.

Questa volta, però, il fatto si è consumato nella Bassa, a Pievedizio di Mairano, nel week end appena passato.

Un avventore di un bar di via Mazzini ha chiesto ad alcuni ragazzini di lasciare libero il bagno del locale, poichè lo stavano occupando da tempo.

Per tutta risposta, l’educata richiesta dell’uomo è stata accolta come un’offesa e alcuni giovanissimi hanno iniziato a strattonarlo per poi uscire dal locale. L’avventore si è quindi seduto ad un tavolino pensando di poter completare la sua consumazione quando uno dei ragazzi ha fatto ritorno nel bar e ha iniziato a prenderlo a pugni.

Una raffica violentissima che ha investito anche il barista, intervenuto, insieme con un altro cliente per bloccarlo. Non pago, il ragazzino, prima di allontanarsi ha proferito minace nei confronti del titolare del locale.

La vittima del pestaggio si è recata al pronto soccorso per farsi medicare e quindi dai carabinieri per sporgere denuncia. Sull’episodio indagano i carabinieri di Dello.