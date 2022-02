Brescia, chiede di liberare il bagno: pestato a sangue

(red.) Pestato a sangue per avere chiesto ad una ragazza di liberare il bagno e lasciare spazio agli altri avventori del locale, che necessitavano di utilizzarlo.

Questo sarebbe il motivo che avrebbe scatenato la furia del fidanzato della giovane, il quale si è scagliato contro un 49enne, reo di avare avanzato la richiesta, ritenuta “offensiva”.

La vittima dell’aggressione è stata invitata a “regolare i conti” all’esterno dell’esercizio pubblico e, una volta fuori, colpita al volto con una violenta testata che gli ha causato la rottura del setto nasale, della mandibola e pure di alcuni denti. Ma non è tutto: l’aggressore, non pago, una volta che l’uomo era a terra, lo ha colpito con calci alla testa.

Il grave episodio di violenza è avvenuto attorno alle 17 di sabato 29 gennaio in Piazza Vescovado, nel cuore di Brescia.

Il 49enne, che stava prendendo un aperitivo con alcuni amici, si è recato in bagno, ma lo ha trovato occupato da alcune ragazze. Alla richiesta di liberarlo, visto che l’attesa si stava protraendo, è sopraggiunto il fidanzato di una di queste che ha affrontato l’uomo: dalle parole grosse alle mani il passo è stato breve. Il ragazzo, di età approssimativa sui 25 anni, ha colpito l’uomo al volto e lo ha preso a calci nella testa, quindi è fuggito, lasciando la vittima, sanguinante, a terra.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale: ne avrà per una quarantina di giorni. E’ stato sopposto ad un intervento chirurgico per ricomporre la frattura della mandibola.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto le testimonianze delle persone presenti ed acquisito le immagini della videosorveglianza.