Pontoglio: maltratta la madre: scatta il codice rosso

(red.) Un 45enne di Pontoglio (Brescia) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

A dare l’allarme alcuni vicini di casa che, nella notte tra lunedì e martedì, hanno contattato le forze dell’ordine segnalando un uomo, seminudo ed in evidente stato di alterazione alcolica, che stava distruggendo i mobili del giardino di casa.

Una volta giunti sul posto i militari della Compagnia di Chiari lo hanno identificato come persona già nota per precedenti di tossicodipendenza e violenza domestica.

Alla vista della pattuglia il 45enne ha dato in escandescenze, minacciando i carabinieri, altrimenti li avrebbe uccisi a colpi di pistola. I militari, a quel punto, sono entrati nell’abitazione, a fatica, bloccato l’uomo che tentava di sottrarsi al fermo.

In casa non c’erano armi, ma la anziana madre che era appena stata minacciata dal figlio. Per il 45enne è scattato il codice rosso: l’uomo è stato processato per direttissima ed è stato disposto il divieto di dimora a Pontoglio, nonchè di avvicinamento alla casa della madre.