Capriolo, picchia il padre: arrestato un 41enne

(red.) Picchiava e maltrattava il padre (e la convivente), soprattutto quando era sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Gli episodi, almeno due, erano stati denunciati alle forze dell’ordine che avevano attivato il codice rosso, misura prevista per la violenza di genere e in ambito familiare. Ma la situazione non era mutata e, così, dopo l’ennesimo caso di comportamento violento, un 41enne di Capriolo, G.L. le sue iniziali, è stato arrestato.

Ad agosto l’uomo era stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri della locale stazione erano intervenuti su segnalazione di abusi ai danni del padre e della compagna, con cui il 41enne capriolese viveva. L’uomo era stato rimesso in libertà con obbligo di firma, restando a vivere con i congiunti.

A dicembre un nuovo caso: questa volta l’uomo se l’era presa con il genitore, con cui era rimasto a vivere da solo. Arrestato nuovamente per resistenza, per il 41enne sono scattate le manette ai polsi. Gli uomini dell’Arma, visto il ripetersi dei maltrattamenti nei confronti dell’anziano padre, hanno chiesto una misura restrittiva, concessa dal Gip, e così per il 41enne si sono aperte le porte del carcere.