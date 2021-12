Borno, rissa tra minorenni: ferito al volto un 17enne

(red.) Ancora un episodio di violenza che ha come protagonisti dei minorenni. E’ accaduto a Borno, nel bresciano, nella serata di martedì 28 dicembre: alcuni ragazzini, per futili motivi, dopo un acceso diverbio, sono passati alle mani, dandosele di santa ragione.

Ad avere la peggio un 17enne, rimasto ferito al volto e trasferito in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato i protagonisti della rissa, tutti e quattro minorenni.

Il giovanissimo ferito è stato dimesso dopo le cure del caso.