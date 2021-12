Un anno di violenze e soprusi, arrestato l’aggressore

(red.) Approfittando del suo stato di fragilità lo vessava e lo costringeva a dargli denaro, sotto la minaccia di un coltello e delle botte.

Una situazione che si è protratta per lungo tempo, un anno, e che ha come protagonisti due uomini, un 65enne, autore dei soprusi, ed un 54enne, la vittima. Il contesto in cui le aggressioni si sono svolte è il centro di Brescia, via Pulusella, dove il 54enne abita.

A scoperchiare una vicenda drammatica di sopraffazioni e violenze un episodio avvenuto attorno alle 22 di lunedì 27 dicembre quando il 65enne, armato di un coltello a serramanico, ha aggredito verbalmente un gruppo di ragazzini che passeggiava lungo il Carmine, i quali, terrorizzati da quell’uomo violento, ubriaco, e che, gridando, prendeva a calci il portoncino di un’abitazione, ha chiamato la polizia.

E’ emerso così che l’uomo voleva entrare nell’abitazione di quello che, da tempo, era diventato il bersaglio delle sue angherie: un 54enne con disabilità intellettive che subiva aggressioni e veniva continuamente derubato dal 65enne, che era anche riuscito a sottrargli, senza più restituirla, la tessera per il reddito di cittadinanza, oltre a disporre, a suo piacimento dell’ abitazione della vittima.

Se il 54enne si rifiutava di obbedire alle richieste, scattava la violenza fisica, con calci, botte e, anche, come nell’ultimo episodio, padellate sulla testa.

Il 54enne vittima dei soprusi, alla vista degli agenti intervenuti per sedare il suo aguzzino, ha preso coraggio e denunciato quanto avveniva oramai da 12 mesi. La polizia ha quindi tratto in arresto l’uomo, mentre la vittima, con evidenti e recenti segni di percosse sul capo e sul corpo, è stata condotta in ospedale per le cure del caso.