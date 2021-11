Sarezzo, bullismo in piazza: “Servono più controlli”

(red.) Sarebbero già diversi gli episodi di bullismo tra minorenni consumati nel centro di Sarezzo (Brescia) e riferiti dai genitori a Massimo Bertuzzi del Centro Democratico.

L’episodio, l’ennesimo, come riferisce Bertuzzi, si sarebbe verificato nella piazza della cittadina valtriumplina nelle scorse serate. Qui, riferisce l’esponente del Centro democratico, “alcuni ragazzi avrebbero individuato fin dall’inizio dell’anno le proprie vittime, scegliendole in base alle solite caratteristiche: ragazzini più piccoli sia d’età che fisicamente. Le offese e le minacce dei primi giorni, sempre più pesanti, sono sfociate qualche giorno fa in un vero e proprio pestaggio”.

“Situazioni sempre molto complicate, soprattutto per il fatto che le stesse vittime spesso hanno paura a denunciare gli episodi temendo ritorsioni, mentre i genitori si sentono impotenti”. “Sono veramente preoccupato dell’atmosfera che si è creata in Vatrompia”, ha detto Bertuzzi raccogliendo le testimonianze dei genitori per i quali “bisogna che ci sia più sorveglianza da parte delle forze del ordine del sindaco”. E ancora: “Ci deve essere serenità nelle piazze, se si vogliono ottenere risultati. È assurdo che questi bulletti la facciano da padroni e tutti gli altri debbano sottomettersi”. “E soprattutto”, riferisce Bertuzzi, “devono intervenire i genitori di questi vigliacchi che fanno i furbi coi più piccoli e dare una bella lezione ai propri figli, vanno educati”.